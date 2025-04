L’ex modella Rossella Moretti e la neuropatia sconosciuta all’Inps | Non posso fare più niente Cos’è la malattia delle gambe di legno

malattia rara che l’Inps – con i suoi tabellari aggiornati al 1992 – non riconosce: è la denuncia della ex modella Rossella Moretti e della sua «via da incubo». In un’intervista al Corriere Torino, la 40enne, residente nei pressi di Alessandria in Piemonte, ha raccontato di soffrire della neuropatia delle piccole fibre. Una malattia «invalidante», scoperta circa 4 anni fa e che l’ha costretta ad abbandonare tutto: maison di alta moda, sfilate con abiti da sposa e riviste. «la malattia mi impedisce di fare tutto. Mi sveglio con le gambe di legno, faccio fatica ad alzarmi dal letto. Figuriamoci lavorare». Cos’è e come si cura la neuropatia delle piccole fibreLa neuropatia delle piccole fibre è una malattia che colpisce il sistema nervoso periferico, danneggiando le fibre più sottili presenti sulla pelle e nei muscoli. Leggi su Open.online Essere costretti a smettere di lavorare, faticare ad alzarsi dal letto per unarara che l’Inps – con i suoi tabellari aggiornati al 1992 – non riconosce: è la denuncia della exe della sua «via da incubo». In un’intervista al Corriere Torino, la 40enne, residente nei pressi di Alessandria in Piemonte, ha raccontato di soffrire dellapiccole fibre. Una«invalidante», scoperta circa 4 anni fa e che l’ha costretta ad abbandonare tutto: maison di alta moda, sfilate con abiti da sposa e riviste. «lami impedisce ditutto. Mi sveglio con ledi, faccio fatica ad alzarmi dal letto. Figuriamoci lavorare».e come si cura lapiccole fibreLapiccole fibre è unache colpisce il sistema nervoso periferico, danneggiando le fibre più sottili presenti sulla pelle e nei muscoli.

Alessandria, l'ex modella Rossella Moretti e la neuropatia delle piccole fibre: «Ho la malattia delle gambe di legno, ma è sconosciuta all'Inps. Mi ha rovinato la vita».

