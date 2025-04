Sci alpinismo Murada Mascherona e Veronese eliminate in semifinale nella Sprint di Tromsø

Sprint di scene a Tromsø, in Norvegia, penultimo atto stagionale di Coppa del Mondo di sci alpinismo. Sulle nevi scandinave non sono arrivati grandi risultati in casa Italia, dopo le buone indicazioni dei giorni precedenti.nella gara femminile, le semifinali sono state un ostacolo invalicabile per le azzurre presenti. Giulia Murada ha terminato in terza posizione, seguita a stretto giro da Katia Mascherona, mentre nell’altra heat Ilaria Veronese ha concluso in sesta piazza.Il successo è andato alla francese Emily Harrop, dando conferma del suo status di leader, mettendosi alle spalle la svizzera Marianne Fatton e la connazionale Margot Ravinel, con Ana Alonso Rodriguez e le altre due francesi Celia Perillat-Pessey e Lena Bonnel a completare il quadro delle atlete partecipanti alle finali. Oasport.it - Sci alpinismo, Murada, Mascherona e Veronese eliminate in semifinale nella Sprint di Tromsø Leggi su Oasport.it Calato il sipario sulledi scene a, in Norvegia, penultimo atto stagionale di Coppa del Mondo di sci. Sulle nevi scandinave non sono arrivati grandi risultati in casa Italia, dopo le buone indicazioni dei giorni precedenti.gara femminile, le semifinali sono state un ostacolo invalicabile per le azzurre presenti. Giuliaha terminato in terza posizione, seguita a stretto giro da Katia, mentre nell’altra heat Ilariaha concluso in sesta piazza.Il successo è andato alla francese Emily Harrop, dando conferma del suo status di leader, mettendosi alle spalle la svizzera Marianne Fatton e la connazionale Margot Ravinel, con Ana Alonso Rodriguez e le altre due francesi Celia Perillat-Pessey e Lena Bonnel a completare il quadro delle atlete partecipanti alle finali.

