Europei corsa su strada | Nestola bronzo nella mezza maratona Chiappinelli 5

nella mezza maratona agli Europei di corsa su strada di Lovanio (Belgio), nella prima giornata della rassegna continentale. A livello individuale Sara Nestola è di bronzo dopo una grande rimonta nel finale di gara. La 23enne reggiana chiude in 1h11:26 e termina dietro le due padrone di casa Chloé Herbiet (1h10:43) e Juliette Thomas (1h10:57) L’azzurra, a soli dieci secondi dal record personale, precede la spagnola Meritxell Soler (1h11:39), sorpassata nel finale, e approfitta dello stop dell’olandese Diane Van Es che era saldamente terza a un chilometro dal traguardo. “Alla fine ho visto che il terzo posto era vicino e ho dato tutto, ci ho creduto e sono davvero emozionata. Mi sono ascoltata molto, in una giornata piuttosto calda: è stata una gara sul ritmo all’inizio, poi il gruppo si è scremato, ma ero tranquilla e rilassata perché sapevo di essere arrivata qui in forma. Leggi su Sportface.it Tre medaglie per l’Italiaaglidisudi Lovanio (Belgio),prima giornata della rassegna continentale. A livello individuale Saraè didopo una grande rimonta nel finale di gara. La 23enne reggiana chiude in 1h11:26 e termina dietro le due padrone di casa Chloé Herbiet (1h10:43) e Juliette Thomas (1h10:57) L’azzurra, a soli dieci secondi dal record personale, precede la spagnola Meritxell Soler (1h11:39), sorpassata nel finale, e approfitta dello stop dell’olandese Diane Van Es che era saldamente terza a un chilometro dal traguardo. “Alla fine ho visto che il terzo posto era vicino e ho dato tutto, ci ho creduto e sono davvero emozionata. Mi sono ascoltata molto, in una giornata piuttosto calda: è stata una gara sul ritmo all’inizio, poi il gruppo si è scremato, ma ero tranquilla e rilassata perché sapevo di essere arrivata qui in forma.

Potrebbe interessarti anche:

Comunali 2025 - c'è anche Raffaella Gualco nella corsa a sindaco

Raffaella Gualco annuncia la sua candidatura a sindaco del Comune di Genova con una proposta civica grazie al supporto della lista Genova unita insieme. "Una lista nata dal basso, lontana dalle ...

Maratonina dei 6 Ponti - la corsa di Agliana si rinnova nella tradizione

Agliana (Pistoia), 5 febbraio 2025 – La tradizione si rinnova per la 19ª edizione della Maratonina dei 6 Ponti, che quest’anno presenta una novità importante: nuova partenza e arrivo all'interno ...

Nella corsa alle materie prime l’Ue non fa abbastanza. Report Euiss

In un contesto geopolitico sempre più incerto e con garanzie di sicurezza statunitensi in discussione, l’Europa si trova a dover affrontare una sfida strategica: garantire la fornitura di materie ...

Europei di corsa su strada: Nestola, rimonta imperiale per il podio sulla mezza. LIVE Europei strada: la mezza maratona. Sara Nestola bronzo nella mezza maratona di Lovanio della prima edizione degli europei su strada. Nestola bronzo d’Europa, squadre sul podio. Strada: 7 Lombardi in Belgio per l’Europeo. Europei di corsa su strada, il programma gare. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce sportface.it:) Europei corsa su strada: Nestola bronzo nella mezza maratona, Chiappinelli 5° - Tre medaglie per l’Italia nella mezza maratona agli Europei di corsa su strada di Lovanio (Belgio), nella prima giornata della rassegna continentale. A livello individuale Sara Nestola è di bronzo dop ...

() Europei di corsa su strada: Nestola, rimonta imperiale per il podio - Quando le medaglie sembravano lontane con un'incredibile rimonta Sara Nestola ha conquistato il podio nella mezza. Secondo podio per l'Italia ...

(Dalle pagine di oasport.it si apprende che:) Atletica, Sara Nestola firma la rimonta impetuosa: bronzo agli Europei di corsa su strada! - Sara Nestola ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella mezza maratona che ha aperto gli Europei 2025 di corsa su strada, prima edizione di ...