Musetti la storia si fa adesso | se dovesse conquistare Montecarlo entrerebbe in top 10

Musetti è pronto ad entrare nell'olimpo del tennis azzurro. Se dovesse vincere il Master 1000 di Montecarlo, arriverebbe al 7° posto nel ranking mondiale. Nella storia solo 5 italiani riuscirono in tale impresaL'articolo Musetti, la storia si fa adesso: se dovesse conquistare Montecarlo entrerebbe in top 10 proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Musetti, la storia si fa adesso: se dovesse conquistare Montecarlo entrerebbe in top 10 Leggi su Ildifforme.it Lorenzoè pronto ad entrare nell'olimpo del tennis azzurro. Sevincere il Master 1000 di, arriverebbe al 7° posto nel ranking mondiale. Nellasolo 5 italiani riuscirono in tale impresaL'articolo, lasi fa: sein top 10 proviene da Il Difforme.

