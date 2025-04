Netflix porta l’intelligenza artificiale di OpenAI nel suo sistema di ricerca

Netflix ha avviato una fase di test per una nuova funzione di ricerca avanzata basata sull'intelligenza artificiale di OpenAI, come riportato da Bloomberg. La nuova tecnologia, attualmente in fase sperimentale, consente agli utenti di effettuare ricerche più dettagliate rispetto a quelle tradizionali, includendo anche elementi soggettivi come lo stato d'animo dello spettatore.

