Strage bus Avellino condanna definitiva a sei anni per l' ex ad di Aspi Castellucci

definitiva la condanna a sei anni per l'ex amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci, in relazione al procedimento legato alla Strage del 28 luglio del 2013. In quell'occasione, un autobus precipitò dal viadotto dell'Acqualonga nella zona di Monteforte Irpino, ad Avellino, causando la morte di 40 persone. La decisione è stata presa dai giudici di Cassazione. L'ex dirigente, che è stato condannato per disastro colposo e omicidio colposo, è pronto a costituirsi. Tgcom24.mediaset.it - Strage bus Avellino, condanna definitiva a sei anni per l'ex ad di Aspi Castellucci Leggi su Tgcom24.mediaset.it laa seiper l'ex amministratore delegato di, Giov, in relazione al procedimento legato alladel 28 luglio del 2013. In quell'occasione, un autobus precipitò dal viadotto dell'Acqualonga nella zona di Monteforte Irpino, ad, causando la morte di 40 persone. La decisione è stata presa dai giudici di Cassazione. L'ex dirigente, che è statoto per disastro colposo e omicidio colposo, è pronto a costituirsi.

