Elisabetta Gregoraci, Briatore compie gli anni: il tenero gesto

augura buon compleanno a Flavio: la dedica social della showgirlin occasione del compleanno di Flavioha voluto dedicargli unmessaggio sui social. L’ex moglie dell’imprenditore ha pubblicato una storia su Instagram con una foto di famiglia accompagnata dalla frase: “Buon compleanno Fla detto anche il mio Gufetto.. più di 20che ci supportiamo e sopportiamo. auguri tvb Eli”.Leggi anche Helena Prestes e la dolce dedica per Javier: la meta sceltaUnaffettuoso che dimostra ancora una volta il rapporto sereno e affettuoso che i due ex coniugi hanno mantenuto nel tempo, nonostante la fine del loro matrimonio. Lacontinuano a mostrarsi uniti soprattutto per il bene del figlio Nathan Falco, condividendo momenti familiari e vacanze insieme.