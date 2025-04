Oasport.it - Puppo: “Musetti ha dato una svolta alla carriera. Su Vasamì non cambio idea. Marc Lopez per Paolini non mi convince”

Dario, insieme a Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, è stato come sempre protagonista in TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport. La vittoria di Lorenzocontro Stefanos Tsitsipas è sicuramente il tema principale, ma come sempre in puntata sono tanti gli argomenti che si sono toccati, come il nuovo coach di Jasmineo le parole di Federica Pellegrini su Jannik Sinner.Sull’importanza della vittoria di: “Questa partita cambia ladi. Questo è il torneo veramente di casa per lui. Il campo gli si addice e qui gioca con delle responsabilità diverse. Lui è stato spesso dipinto come l’incompiuto, ma nella partita di oggi (ieri, ndr) lui si è compiuto. Ha iniziato male, anche per un problema al piede, ma non si è spaventato. Adesso, con la possibilità di sentire meglio cosa dice l’angolo, sappiamo davvero chi è, quali sono le sue traversie, quali sono le sue difficoltà”.