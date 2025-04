Cathy La Torre investita in bici a Milano | È il quinto incidente in un anno Questa è la città peggiore per i ciclisti

Milano – “Vivo a Milano da meno di un anno e questo è il quinto incidente in bicicletta che ho fatto”. A raccontare di essere stata investita da un’auto mentre portava una bici a mani è Cathy La Torre, avvocata e attivista LGBT+ seguita su Instagram da oltre un milione di persone. Ed è proprio con un video che ha raccontato tutto: “Passavo col verde portando la bici a mano come prevede il codice della strada e mi hanno messa sotto, mi hanno investita sulle strisce pedonali. Ho sbattuto il gomito, il ginocchio, devo andare in pronto soccorso per la centomilionesima volta a farmi visitare perché ovviamente mi sono fatta male”. La Tosse spiega di essere stata soccorsa da terra (e ha ringraziato chi l’ha aiutata e chi le ha scritto messaggi di interessamento). Chi è Cathy La Torre, AvvoCathy sui social L’attivista attacca poi l’amministrazione comunale: “Ma la persona che mi ha investito aveva la svolta a destra verde: voi mi dovete spiegare, sindaco Sala e assessore alla mobilità (Arianna Censi, ndr), che contemporaneamente ci sia la svolta a destra per un auto e verde nelle strisce pedonali. Ilgiorno.it - Cathy La Torre investita in bici a Milano: “È il quinto incidente in un anno. Questa è la città peggiore per i ciclisti” Leggi su Ilgiorno.it – “Vivo ada meno di une questo è ilincletta che ho fatto”. A raccontare di essere statada un’auto mentre portava unaa mani èLa, avvocata e attivista LGBT+ seguita su Instagram da oltre un milione di persone. Ed è proprio con un video che ha raccontato tutto: “Passavo col verde portando laa mano come prevede il codice della strada e mi hmessa sotto, mi hsulle strisce pedonali. Ho sbattuto il gomito, il ginocchio, devo andare in pronto soccorso per la centomilionesima volta a farmi visitare perché ovviamente mi sono fatta male”. La Tosse spiega di essere stata soccorsa da terra (e ha ringraziato chi l’ha aiutata e chi le ha scritto messaggi di interessamento). Chi èLa, Avvosui social L’attivista attacca poi l’amministrazione comunale: “Ma la persona che mi ha investito aveva la svolta a destra verde: voi mi dovete spiegare, sindaco Sala e assessore alla mobilità (Arianna Censi, ndr), che contemporaneamente ci sia la svolta a destra per un auto e verde nelle strisce pedonali.

