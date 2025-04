La provinciale 9 chiusa per frana da una decina di giorni FdI invoca l' intervento della Provincia

Provincia intervenga". È questo il senso dell'interrogazione Provinciale depositata dai consiglieri Provinciali di Fratelli d'Italia Valerio Bernabini, Enrico Castagnoli e Daniela Saragoni rispetto alla chiusura della. Cesenatoday.it - La provinciale 9 chiusa per frana da una decina di giorni, FdI invoca l'intervento della Provincia Leggi su Cesenatoday.it "Considerati i disagi che continuano ad avere i cittadini, è il momento che laintervenga". È questo il senso dell'interrogazionedepositata dai consiglierili di Fratelli d'Italia Valerio Bernabini, Enrico Castagnoli e Daniela Saragoni rispetto alla chiusura

(Secondo quanto riportato da rete8.it:) Silvi: frana sulla provinciale numero 29, strada chiusa - Il terreno soprastante ha ceduto e si è riversato sulla provinciale. Lo smottamento è avvenuto nel territorio di Silvi, un chilometro dopo l’imboccatura della statale 16 verso Silvi paese, lungo la ...

(Da una nota di rainews.it si apprende che:) Frana sulla provinciale - Crollata la scarpata sulla strada che porta al borgo di Silvi alta. I detriti hanno invaso la carreggiata. E' durato ore l'intervento dei Vigili del Fuoco di Roseto ...

(Dalle pagine di rainews.it si apprende che:) La Provinciale 29b per Silvi alta resta chiusa per frana - Strada completamente ostruita, il Comune ha interessato la Protezione Civile: tecnici al lavoro per valutare l’entità del fenomeno e le cause ...