Angelo Antonio D’Agostino | Forza Italia continua a crescere sempre più vicina alle esigenze dell' Irpinia

continua con successo il percorso congressuale di Forza Italia, che nella tappa di Villamaina ha registrato una straordinaria partecipazione. "La nostra avventura congressuale continua a regalarci momenti di straordinaria energia", scrive il segretario provinciale Angelo Antonio D’Agostino sulla. Avellinotoday.it - Angelo Antonio D’Agostino: "Forza Italia continua a crescere, sempre più vicina alle esigenze dell'Irpinia" Leggi su Avellinotoday.it con successo il percorso congressuale di, che nella tappa di Villamaina ha registrato una straordinaria partecipazione. "La nostra avventura congressualea regalarci momenti di straordinaria energia", scrive il segretario provincialesulla.

Potrebbe interessarti anche:

Israele continua ad attaccare la Striscia e la Cisgiordania. E l’Onu accusa : “Serie preoccupazioni per l’uso non necessario della forza che rischia di infiammare il Medio Oriente”

Passano i giorni e il cessate il fuoco tra Israele e Hamas appare sempre più fragile. Come accade ormai da tempo, l’esercito di Benjamin Netanyahu continua a condurre operazioni militari nella ...

Israele continua ad attaccare la Striscia e la Cisgiordania. L’Onu condanna le truppe di Netanyahu : “Serie preoccupazioni per l’uso non necessario della forza che rischia di infiammare il Medio Oriente”

Passano i giorni e il cessate il fuoco tra Israele e Hamas appare sempre più fragile. Come accade ormai da tempo, l’esercito di Benjamin Netanyahu continua a condurre operazioni militari nella ...

"Mamma è la mia amica. E continua a darmi forza"

Il figlio di Eleonora Giorgi Paolo Ciavarro: "La malattia un fulmine a ciel sereno, ma è lei che mi ha aiutato a reagire"

Angelo Antonio D’Agostino: "Forza Italia continua a crescere, sempre più vicina alle esigenze dell'Irpinia". Forza Italia, D’Agostino: “Entusiasmo anche a Villamaina”. Angelo D’Agostino: Forza Italia pronta per la Campania. Intervista ad Angelo Antonio D'Agostino: «Nargi ha vinto grazie a noi, gli accordi erano altri». Forza Italia: D’Agostino assegna le deleghe per la segreteria. Forza Italia cresce in Irpinia, D'Agostino: "Sirignano, Teora e Montella protagoniste della fase congressuale". Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia irpinianews.it:) Forza Italia cresce in Irpinia, la soddisfazione di D’Agostino - “La fase congressuale di Forza Italia in Irpinia continua a regalarci emozioni straordinarie. A Sirignano, Teora e Montella abbiamo vissuto giornate di grande partecipazione, con una risposta che va o ...

(A riportarlo è orticalab.it:) Forza Italia Avellino, D’Agostino assegna le deleghe della segreteria - D’Agostino: «Chiedo a tutti i componenti ... del nostro territorio» Il Segretario provinciale di Forza Italia Avellino, Angelo Antonio D’Agostino, ha ufficializzato l’assegnazione delle ...

(Secondo quanto riportato da irpinianews.it:) ArcelorMittal, D’Agostino: “Stabilimento ha potenzialità per rilancio, necessaria nuova realtà aziendale” - In una nota stampa, le dichiarazioni su ArcelorMittal di Angelo Antonio D'Agostino, segretario provinciale di Forza Italia.