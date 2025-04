Cresce il mercato dei servizi per animali domestici in Italia | boom di veterinari e benessere

Prende nuove forme il business degli animali domestici. I dati 2024 sulle imprese che animano questo settore rivelano un forte spostamento dell'attenzione degli operatori da produzione e commercio verso i servizi: meno imprese sul lato dell'offerta di cuccioli e mangimi, più spazio per veterinari e servizi di benessere. Sempre più spesso i proprietari cercano toelettature di qualità, pet-sitter professionisti e persino fisioterapisti specializzati. Insomma, gli Italiani oggi non vogliono solo dar da mangiare al proprio cane o gatto, ma garantirgli una vita sana e felice. Queste, in sintesi, le dinamiche di un mercato in piena evoluzione e che - secondo l'analisi condotta da Unioncamere e InfoCamere sui dati del Registro delle Imprese delle Camere di commercio - conta quasi 27.000 aziende in tutta Italia.

