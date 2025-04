Mario Kart World ha una grafica migliore di Mario Kart 8? Risponde Digital Foundry

Dopo più di un decennio d'attesa, Mario Kart World segna il ritorno della serie principale con un nuovo capitolo su Nintendo Switch 2, portando con sé non solo una nuova generazione di hardware ma anche un deciso cambio di direzione. Come titolo di lancio di punta della nuova console Nintendo, l'aspettativa è altissima, portando di conseguenza Digital Foundry ad analizzare nel dettaglio i contenuti rivelati finora, offrendo uno sguardo tecnico approfondito su quello che sembra essere il Mario Kart più ambizioso di sempre.Come abbiamo scoperto con il trailer di annuncio, una delle novità più evidenti è la svolta open-World: non più solo circuiti chiusi, ma vaste ambientazioni esplorabili anche fuori corsa, con tratti interconnessi che formano una rete stradale continua. Il tutto supportato da gare con ben 24 partecipanti, ciclo giorno/notte e meteo dinamico.

