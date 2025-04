Metropolitanmagazine.it - Si, l’ombretto pesca è ancora un must have: ecco perché

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’anno scorso è stato il colore Pantone, ma sembra non tramontare mai l’iconico ombretto. Una tonalità perfetta per risaltare tantissime tipologie di occhi e, sebbene possa sembrare il contrario, la tonalità calda non accentua in maniera così marcata eventuali discromie dovute al sottotono caldo di questo colore. Matte o perlato, è una sfumatura da avere sempre a portata di mano per creare look originali ma anche portabili tutti i giorni.un trend intramontabileÈ un colore luminoso, che ricorda i riflessi del tramonto. Questo aspetto lo rende perfetto per ogni stagione, ma soprattutto in primavera e in estate è perfetto per creare look raffinati e al tempo stesso naturali. Anche grazie alla sua versatilità diventa adatto a molteplici occasioni, sia da giorno che da sera.