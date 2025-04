Baldur’s Gate 3 annunciata la data di uscita della Patch 8 | includerà 12 nuove sotto-classi e tante novità

Baldur's Gate 3 non smette di evolversi e Larian Studios conferma il suo impegno nel migliorare costantemente l'esperienza di gioco. Il prossimo grande passo sarà la Patch 8, in arrivo il 15 aprile su tutte le piattaforme, e si preannuncia come uno degli aggiornamenti più sostanziosi fino ad oggi.Come leggiamo su IGN, il piatto forte dell'aggiornamento è l'introduzione di 12 nuove sotto-classi, una per ogni classe principale del gioco, espandendo drasticamente la varietà e la profondità del gameplay. Tra le novità troviamo ad esempio il Bard – College of Glamour, perfetto per supportare e curare i compagni; il Barbarian – Path of Giants, capace di sollevare e lanciare amici o nemici; oppure il Warlock – Hexblade, che può evocare le anime di nemici sconfitti per usarle in battaglia. Ogni nuova sotto-classe è pensata per offrire stili di gioco alternativi, strategie inedite e combinazioni creative che arricchiscono ulteriormente il mondo ispirato a Dungeons & Dragons.

