Gli evasori fiscali sono le aziende assolti i lavoratori autonomi

In Italia non sono i piccoli contribuenti a evadere, ma i grandi. A sfatare un luogo comune duro a morire è l'Ufficio studi della Cgia di Mestre, che, rielaborando i dati dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, mette nero su bianco una verità scomoda.Del totale di 1.279,8 miliardi di euro delle tasse non pagate allo Stato, tra il 2000 e l'inizio del 2025, quasi i due terzi, oltre 822 miliardi di euro, sono riconducibili alle grandi imprese: Spa, Srl, consorzi, cooperative, eccetera. Scagionati dunque, almeno in parte, gli artigiani e le partite Iva in generale.Chi evade di più in ItaliaSolo una piccola parte (12,2%) del non riscosso è infatti legata ai lavoratori autonomi. Il restante 23,5% si deve ai lavoratori dipendenti e ai pensionati.Le grandi imprese, pur essendo numericamente di meno meno rispetto al totale delle partite Iva, accumulano un debito molto più alto.

