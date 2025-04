L’inviato Usa Kellogg | Ucraina divisa in zone come Berlino dopo la guerra No di Mosca | Rischio escalation

Ucraina in zone controllate militarmente, come Berlino dopo la Seconda guerra mondiale: forze franco-britanniche a ovest, l’esercito russo a est, e in mezzo un’area-cuscinetto demilitarizzata. A proporlo in un’intervista al Times è L’inviato della Casa Bianca per Russia e Ucraina, l’ottantenne generale Keith Kellogg, tornando a parlare dopo un lungo periodo di silenzio in cui la sua figura è stata oscurata da quella di Steve Witkoff, negoziatore Usa per la pace che venerdì ha incontrato Vladimir Putin per la terza volta. “Si potrebbe arrivare a una soluzione che somigli a quella per Berlino dopo la Seconda guerra mondiale, con una zona russa, una zona francese e una britannica“, afferma Kellogg. Nel’ambito del piano, Francia e Gran Bretagna, “sostenute da altri Paesi di una coalizione di volonterosi”, dovrebbero dar vita a una “forza di rassicurazione” a ovest del fiume Dnipro, mentre Mosca controllerebbe l’est, comprese le regioni occupate di confine che verrebbero quindi implicitamente riconosciute come russe. Ilfattoquotidiano.it - L’inviato Usa Kellogg: “Ucraina divisa in zone come Berlino dopo la guerra”. No di Mosca: “Rischio escalation” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Una divisione dell’incontrollate militarmente,la Secondamondiale: forze franco-britanniche a ovest, l’esercito russo a est, e in mezzo un’area-cuscinetto demilitarizzata. A proporlo in un’intervista al Times èdella Casa Bianca per Russia e, l’ottantenne generale Keith, tornando a parlareun lungo periodo di silenzio in cui la sua figura è stata oscurata da quella di Steve Witkoff, negoziatore Usa per la pace che venerdì ha incontrato Vladimir Putin per la terza volta. “Si potrebbe arrivare a una soluzione che somigli a quella perla Secondamondiale, con una zona russa, una zona francese e una britannica“, afferma. Nel’ambito del piano, Francia e Gran Bretagna, “sostenute da altri Paesi di una coalizione di volonterosi”, dovrebbero dar vita a una “forza di rassicurazione” a ovest del fiume Dnipro, mentrecontrollerebbe l’est, comprese le regioni occupate di confine che verrebbero quindi implicitamente riconosciuterusse.

Potrebbe interessarti anche:

SWIM ZONE – Ludovico Viberti : l’Art-ista della rana!

Tutto in meno di un anno per Ludovico Blu Art Viberti: la qualificazione ai Giochi di Parigi, la finale olimpica sfiorata, il biglietto per i Mondiali in corta di Budapest e la prima grande finale ...

Giornata delle zone umide : tornano camminate - laboratori e attività lungo il Botteniga

Tornano anche quest’anno le iniziative delle associazioni ambientaliste trevigiane in occasione della Giornata mondiale delle zone umide, domenica 2 febbraio. Legambiente Treviso, Vivere il ...

Medioriente : Hamas - metà ostaggi in zone sotto evacuazione ma non li sposteremo

Milano, 4 apr. (LaPresse) – “La metà degli ostaggi israeliani ancora in vita” si trova in zone della Striscia di Gaza che l’esercito israeliano (Idf) ha chiesto negli ultimi giorni di evacuare, ma ...

L’inviato Usa Kellogg: “Ucraina divisa in zone come Berlino dopo la guerra”. Ucraina divisa come Berlino nel dopoguerra, la proposta Usa che farebbe comodo a Putin. La proposta di Kellogg (Usa): "Partizione in zone come berlino dopo la guerra". Guerra Ucraina-Russia, news. No Mosca a piano Kellogg: zona militarizzata rischio a breve termine. Ucraina, la proposta dell'inviato Usa Kellogg: "Dividerla come Berlino nel dopoguerra". Secondo il generale statunitense Kellogg, l'Ucraina potrebbe essere divisa come Berlino. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive msn.com:) Ucraina, la proposta dell’inviato Usa Kellogg: «Paese diviso come Berlino nel dopoguerra» - In un’intervista concessa al Times Keith Kellogg, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l’Ucraina e la Russia, ha proposto un piano di cessate il fuoco che comporterebbe l ...

(Come riferisce msn.com:) Inviato Usa, l'Ucraina potrebbe essere divisa come Berlino - L'Ucraina potrebbe essere divisa, "quasi come Berlino dopo la Seconda Guerra Mondiale", nell'ambito di un accordo di pace tra Kiev e Mosca: lo ha detto in un'intervista al Times l'inviato speciale di ...

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Ucraina, la proposta dell'inviato Usa Kellogg: "Dividerla come Berlino nel dopoguerra" - (Adnkronos) - L'Ucraina divisa come fu per Berlino dopo la Seconda guerra mondiale. Questa la proposta avanzata dall'inviato della Casa Bianca per l'Ucraina, Keith Kellogg, dopo un lungo periodo di si ...