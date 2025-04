Gli Usa verso sanzioni contro la Russia senza un accordo con l' Ucraina entro aprile | Incontro tra Putin e l' inviato di Trump Witkoff

Russia continua a lanciare attacchi e ignora la diplomazia" Tgcom24.mediaset.it - "Gli Usa verso sanzioni contro la Russia senza un accordo con l'Ucraina entro aprile" | Incontro tra Putin e l'inviato di Trump Witkoff Leggi su Tgcom24.mediaset.it Peskov: "L'obiettivo è quello normalizzare le relazioni". Zelensky: "Lacontinua a lanciare attacchi e ignora la diplomazia"

Potrebbe interessarti anche:

Ucraina - Trump : «I miei negoziatori verso la Russia. Sanzioni devastanti se Mosca rifiuta la tregua. Dazi? Vinceremo la battaglia con l'Ue»

Risponde «no comment» ad una domanda sui colloqui con la Russia per la pace in Ucraina. «Non commenterò. Abbiamo delle persone lì», ha detto Donald Trump sui...

Ursula von der Leyen spinge l'Europa verso conflitto contro la Russia : "Prepariamoci alla guerra - Putin una minaccia per Ucraina e Ue" - ma lui ha firmato la tregua

Mentre Russia e Stati Uniti hanno trovato un primo punto d’incontro per arrivare al cessate il fuoco tra Mosca e Kiev, l’Unione europea deve prepararsi alla guerra secondo Ursula von der Leyen ...

Peacekeeper europei in Ucraina? Per la Russia è un passo verso l’escalation

Per i russi “non importa sotto quale maschera“, se dei soldati europei “appariranno” in Ucraina sarà solo un passo verso l’escalation. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo ...

"Gli Usa verso sanzioni contro la Russia senza un accordo con l'Ucraina entro aprile" | Incontro tra Putin e l'inviato di Trump Witkoff. Sanzioni Usa su petrolio russo: il prezzo del greggio sale. Indipendenza: “Le Sanzioni contro la Russia e i dazi degli Usa fanno male all’Italia”. «La Cpi non si tocca»: fronte contro Trump, ma l’Italia non firma. Putin apre al cessate il fuoco ma "c'è ancora da discutere". Tajani convoca l'ambasciatore russo - I Ventisette hanno raggiunto un accordo di principio sul rinnovo delle sanzioni individuali europee a Mosca. Trump sospende le sanzioni contro la Colombia dopo un accordo sui migranti. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su msn.com:) "Gli Usa verso sanzioni contro la Russia senza un accordo con l'Ucraina entro aprile" | Incontro tra Putin e l'inviato di Trump Witkoff - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.144. Per la terza volta in due mesi l'inviato americano Steve Witkoff è arrivato in Russia per vedere il presidente Vladimir Putin nel tentativo di spingere per ...

(Come riportato da tpi.it:) L’Ue risponde a Trump con i contro-dazi: ecco quali prodotti Usa colpiranno e quando entreranno in vigore - Le nuove tariffe dovrebbero così entrare in vigore proprio il 15 aprile, mentre una seconda tranche è prevista per il 15 maggio e una terza per il 1° dicembre. Tutto questo a meno che Trump non ...

(Come indicato da msn.com:) Zelensky agli Usa, si rafforzino le sanzioni contro Mosca - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di rafforzare le sanzioni contro la Russia, affermando che Mosca ha "violato" gli accordi presi in colloqui separati con funzionari ...