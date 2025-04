Il trapper Simba La Rue arrestato in Spagna

arrestato dalla polizia spagnola a Barcellona, nonostante fosse sottoposto a sorveglianza speciale. Il cantante Simba La Rue dovrà scontare in Italia oltre 7 anni di carcere per due condanne diventate definitive legate alla sparatoria a Milano dell'estate 2022 in via di Tocqueville, e alla cosiddetta "faida tra trapper": uno scontro fra gang rivali a colpi di agguati e pestaggi. Tra i diversi reati contestati: rapina a mano armata in concorso e lesioni personali in concorso aggravate dall'uso di armi. Tgcom24.mediaset.it - Il trapper Simba La Rue arrestato in Spagna Leggi su Tgcom24.mediaset.it Lo stavano cercando e l'hanno trovato. Risultava irreperibile ma è statodalla polizia spagnola a Barcellona, nonostante fosse sottoposto a sorveglianza speciale. Il cantanteLa Rue dovrà scontare in Italia oltre 7 anni di carcere per due condanne diventate definitive legate alla sparatoria a Milano dell'estate 2022 in via di Tocqueville, e alla cosiddetta "faida tra": uno scontro fra gang rivali a colpi di agguati e pestaggi. Tra i diversi reati contestati: rapina a mano armata in concorso e lesioni personali in concorso aggravate dall'uso di armi.

