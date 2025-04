LIVE Cremonese-Inter Primavera | cronaca e risultato in diretta

LIVE di Cremonese-Inter Primavera, partita valida per la giornata numero 33 di campionato. Come di consueto segui su Inter-News.it la cronaca testuale.LIVE Cremonese-Inter Primavera (ore 13) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP12.45 L’Inter cerca di accorciare sulla Roma già dalla prima giornata disponibile dopo lo stop con la Lazio. Di seguito le formazioni ufficiali del match odierno tra Cremonese e Inter.Cremonese-Inter Primavera, LE FORMAZIONI UFFICIALICremonese (3-4-1-2): 31 Tommasi; 36 Zilio, 73 Bassi, 4 Duca; 27 Triacca, 8 Lottici, 70 Thiandoum, 14 Tosi; 7 Nahrudnyy; 10 Gabbiani, 9 Ragnoli.A disposizione: 22 Malovec, 6 Lucchini, 11 Faye, 13 Marino, 18 Achi, 19 Tavares, 23 Cantaboni, 47 Gashi, 72 Rama, 77 Sivieri, 90 Bielo Beata.Allenatore: Elia PavesiInter (4-3-3): 1 Calligaris; 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 6 Maye, 17 Motta; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 10 Quieto; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 18 Mosconi. Inter-news.it - LIVE Cremonese-Inter Primavera: cronaca e risultato in diretta Leggi su Inter-news.it Inizia ildi, partita valida per la giornata numero 33 di campionato. Come di consueto segui su-News.it latestuale.(ore 13) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP12.45 L’cerca di accorciare sulla Roma già dalla prima giornata disponibile dopo lo stop con la Lazio. Di seguito le formazioni ufficiali del match odierno tra, LE FORMAZIONI UFFICIALI(3-4-1-2): 31 Tommasi; 36 Zilio, 73 Bassi, 4 Duca; 27 Triacca, 8 Lottici, 70 Thiandoum, 14 Tosi; 7 Nahrudnyy; 10 Gabbiani, 9 Ragnoli.A disposizione: 22 Malovec, 6 Lucchini, 11 Faye, 13 Marino, 18 Achi, 19 Tavares, 23 Cantaboni, 47 Gashi, 72 Rama, 77 Sivieri, 90 Bielo Beata.Allenatore: Elia Pavesi(4-3-3): 1 Calligaris; 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 6 Maye, 17 Motta; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 10 Quieto; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 18 Mosconi.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Cremonese-Inter Primavera : data - ora - diretta TV - cronaca e info

Alla giornata numero 33 del Campionato Primavera 1 l’Inter giocherà contro la Cremonese. Scopri come e dove vedere la partita in diretta TV e live streaming. Ecco tutte le informazioni utili anche ...

Cremonese-Inter Primavera - le formazioni ufficiali : la scelta su Topalovic

Cremonese-Inter Primavera, comunicate le formazioni ufficiali del match del Campionato U-20. Di seguito le scelte dei due tecnici. CREMONESE-INTER PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI CREMONESE ...

Roma Primavera di grinta e cuore - Graziani rimonta la Cremonese : +3 sull’Inter

Non c’è solo la prima squadra a regalare gioie in questo periodo al mondo giallorosso, con l’aggiustatutto Ranieri che la sta guidando lungo una stagione iniziata malissimo ma ora più viva che mai. ...

Primavera, Cremonese-Inter formazioni ufficiali: novità Quieto, torna Re Cecconi. LIVE PRIMAVERA - Dopo il ko con la Lazio, l'Inter riparte dalla Cremonese. Le formazioni ufficiali di Zanchetta e Pavesi. Cremonese-Inter Primavera: guida completa alla visione del Match. Cremonese-Milan, il big match del campionato Primavera: come seguirlo in diretta. FINALE! Primavera, Cremonese-Torino 0-1. LIVE Primavera, Torino-Cremonese 0-0: la cronaca in diretta. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce msn.com:) LIVE PRIMAVERA - Dopo il ko con la Lazio, l'Inter riparte dalla Cremonese. Le formazioni ufficiali di Zanchetta e Pavesi - Nerazzurri in campo ancora una volta senza il capitano Christos Alexiou, alle prese con un infortunio e senza Berenbruch, Aidoo e Cocchi, impegnati con la prima squadra. Presenti in panchina invece il ...

() Diretta Cremonese Inter Primavera/ Streaming video tv, punti salvezza per i padroni di casa (12 aprile 2025) - Diretta Cremonese Inter Primavera, streaming video tv. i nerazzurri vorranno voltare pagina dopo il ko contro la Lazio (12 aprile 2025) ...

(L’agenzia milanosportiva.com ha pubblicato che:) Cremonese-Inter Primavera: tutto sul match di primavera 1 - Scopri come seguire Cremonese-Inter Primavera in diretta TV e streaming. Tutte le info sul match del 12 aprile 2025.