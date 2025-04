Il dopo Luca Zaia i tre scenari e la variabile Matteo Zoppas

Luca Zaia: la Corte costituzionale, nel giudizio sulla legge della Regione Campania, ha detto che i governatori non possono. Ilgazzettino.it - Il dopo Luca Zaia, i tre scenari e la variabile Matteo Zoppas Leggi su Ilgazzettino.it Un punto fermo ora c?è ed è la mancata ricandidatura di: la Corte costituzionale, nel giudizio sulla legge della Regione Campania, ha detto che i governatori non possono.

Elezioni in Veneto - Matteo Salvini spinge Luca Zaia : «Code per firmare ai gazebo per sostenerlo»

?In Veneto code ai gazebo per confermare il buon governo della Regione?. Così una nota della Lega di Matteo Salvini ed è il suggello che gli alleati del centrodestra forse...

Luca Zaia - boom di firme per il quarto mandato : “Anche questa è democrazia”

Venezia, 27 gennaio 2025 – È indubbia l’elezione regionale più incandescente del 2025: quella del Veneto. Zaia sì o Zaia no? L’interrogativo sta spaccando il centrodestra ormai da diverse settimane, ...

Terzo mandato - la Consulta dice no : De Luca fuori - futuro incerto anche per Zaia

Con una sentenza netta, la Corte costituzionale ha posto fine alla controversa questione del terzo mandato per i presidenti di Regione, dichiarando illegittima la norma approvata dalla Regione ...

