Forza Italia D’agostino | Entusiasmo anche a Villamaina

Villamaina. anche ieri la partecipazione è stata notevole: una sala gremita di militanti, che sono il cuore vivo di Forza Italia, e poi tanti amministratori locali, tra cui il Sindaco Nicola Trunfio.anche in questa occasione, presenti i nostri giovani, sempre più numerosi e pieni di Entusiasmo. Vederli essere parte attiva del partito, con nuove idee e voglia di costruire, è la conferma che Forza Italia è il luogo dove le nuove generazioni trovano spazio per crescere e costruire la classe dirigente del domani. Questo è il partito che vogliamo: aperto, dinamico, capace di unire esperienza e innovazione.Il nostro impegno per l’Irpinia e per le aree interne non si ferma. Anteprima24.it - Forza Italia, D’agostino: “Entusiasmo anche a Villamaina” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minuti“La nostra avventura congressuale continua a regalarci momenti di straordinaria energia, questa volta con la tappa diieri la partecipazione è stata notevole: una sala gremita di militanti, che sono il cuore vivo di, e poi tanti amministratori locali, tra cui il Sindaco Nicola Trunfio.in questa occasione, presenti i nostri giovani, sempre più numerosi e pieni di. Vederli essere parte attiva del partito, con nuove idee e voglia di costruire, è la conferma cheè il luogo dove le nuove generazioni trovano spazio per crescere e costruire la classe dirigente del domani. Questo è il partito che vogliamo: aperto, dinamico, capace di unire esperienza e innovazione.Il nostro impegno per l’Irpinia e per le aree interne non si ferma.

