Formazioni ufficiali Inter Primavera Cremonese le scelte di Zanchetta e Pavesi

Formazioni ufficiali Inter Primavera Cremonese, ecco le scelte di Zanchetta e Pavesi per l'incontro che vede coinvolti i giovani nerazzurri

Al via la trentatreesima giornata del campionato Primavera. Vediamo le Formazioni ufficiali, ecco come si schiera l'Inter Primavera di Zanchetta contro la Cremonese.

Cremonese (3-4-1-2): 31 Tommasi; 36 Zilio, 73 Bassi, 4 Duca; 27 Triacca, 8 Lottici, 70 Thiandoum, 14 Tosi; 7 Nahrudnyy; 10 Gabbiani, 9 Ragnoli. A disposizione: 22 Malovec, 6 Lucchini, 11 Faye, 13 Marino, 18 Achi, 19 Tavares, 23 Cantaboni, 47 Gashi, 72 Rama, 77 Sivieri, 90 Bielo Beata. Allenatore: Elia Pavesi

Inter (4-3-3): 1 Calligaris; 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 6 Maye, 17 Motta; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 10 Quieto; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 18 Mosconi. A disposizione: 12 Taho, 21 Zamarian, 14 Bovo, 15 Perez, 26 Garonetti, 27 Pinotti, 28 Romano, 29 Topalovic, 38 D'Agostino, 39 La Torre.

