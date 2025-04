È morto Graziano Mesina ex primula rossa del banditismo sardo

morto Graziano Mesina, che nel pomeriggio dell’11 aprile era stato scarcerato e trasferito per motivi di salute dal carcere di Opera – nel quale era detenuto da due anni – all’ospedale San Paolo di Milano. L’ex primula rossa del banditismo sardo, di cui è stato il più famoso esponente del dopoguerra, aveva 83 anni ed era malato da tempo.A Mesina era stato diagnosticato un tumore in fase terminaleL’istanza di differimento della pena era stata presentata dalle sue avvocate Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier. A Mesina, avevano spiegato, era stato diagnosticato un tumore in fase terminale. «Siamo molto dispiaciute e anche contrariate perché si poteva scarceralo prima, almeno un mese fa. Oggi ci stavamo preparando per andare a trovarlo con alcuni familiari e organizzare il suo trasferimento in Sardegna, invece c’è stato questo epilogo», ha dichiarato Goddi. Lettera43.it - È morto Graziano Mesina, ex primula rossa del banditismo sardo Leggi su Lettera43.it , che nel pomeriggio dell’11 aprile era stato scarcerato e trasferito per motivi di salute dal carcere di Opera – nel quale era detenuto da due anni – all’ospedale San Paolo di Milano. L’exdel, di cui è stato il più famoso esponente del dopoguerra, aveva 83 anni ed era malato da tempo.Aera stato diagnosticato un tumore in fase terminaleL’istanza di differimento della pena era stata presentata dalle sue avvocate Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier. A, avevano spiegato, era stato diagnosticato un tumore in fase terminale. «Siamo molto dispiaciute e anche contrariate perché si poteva scarceralo prima, almeno un mese fa. Oggi ci stavamo preparando per andare a trovarlo con alcuni familiari e organizzare il suo trasferimento in Sardegna, invece c’è stato questo epilogo», ha dichiarato Goddi.

