Beetlejuice 3 è ufficiale | Warner Bros annuncia il nuovo capitolo Tim Burton in forse

Beetlejuice Beetlejuice, lo studio annuncia lo sviluppo del terzo capitolo. La regia di Tim Burton non è ancora certa, ma Michael Keaton si dice pronto a tornare. Il fantasma più irriverente del cinema tornerà ancora una volta. Dopo l'ottimo riscontro ottenuto da Beetlejuice Beetlejuice, Warner Bros. ha confermato ufficialmente che un terzo capitolo del franchise è in fase di sviluppo. Il sequel uscito nel 2024 ha conquistato il pubblico, incassando oltre 451,9 milioni di dollari a fronte di un budget di 100 milioni. Forte di questo successo, lo studio ha deciso di proseguire le avventure del celebre bio-esorcista, rendendo Beetlejuice 3 una delle sue nuove priorità. Beetlejuice 2 è straordinario quasi quanto il primo film: svelato il punteggio Rotten Tomatoes La conferma dai vertici Warner A dare . Movieplayer.it - Beetlejuice 3 è ufficiale: Warner Bros. annuncia il nuovo capitolo, Tim Burton in forse Leggi su Movieplayer.it Dopo il successo al botteghino di, lo studiolo sviluppo del terzo. La regia di Timnon è ancora certa, ma Michael Keaton si dice pronto a tornare. Il fantasma più irriverente del cinema tornerà ancora una volta. Dopo l'ottimo riscontro ottenuto da. ha confermato ufficialmente che un terzodel franchise è in fase di sviluppo. Il sequel uscito nel 2024 ha conquistato il pubblico, incassando oltre 451,9 milioni di dollari a fronte di un budget di 100 milioni. Forte di questo successo, lo studio ha deciso di proseguire le avventure del celebre bio-esorcista, rendendo3 una delle sue nuove priorità.2 è straordinario quasi quanto il primo film: svelato il punteggio Rotten Tomatoes La conferma dai verticiA dare .

