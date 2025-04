Città Spettacolo 2025 ufficializzato logo date e tema | il 27 agosto c’è Stefano De Martino

Città Spettacolo, Oberdan Picucci e Renato Giordano, sono lieti di annunciare ufficialmente la 46^ edizione di “Benevento Città Spettacolo”, il festival storico che da oltre quarant’anni rappresenta un punto di riferimento culturale per l’intero territorio campano.Organizzato dal Comune di Benevento e dalla Fondazione Benevento Città Spettacolo, finanziato dalla Regione Campania, l’edizione 2025 si svolgerà dal 26 al 31 agosto, con una ricca programmazione di spettacoli.Il tema scelto dal Direttore Artistico Renato Giordano per questa edizione è “Lingue Rinascenti”: un invito a riscoprire il valore della parola, dei linguaggi e delle espressioni artistiche che sanno rigenerarsi, adattarsi e parlare al presente pur conservando la propria radice profonda. Anteprima24.it - Città Spettacolo 2025, ufficializzato logo, date e tema: il 27 agosto c’è Stefano De Martino Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiIl Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l’assessore alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini, il presidente ed il direttore di Fondazione Benevento, Oberdan Picucci e Renato Giordano, sono lieti di annunciare ufficialmente la 46^ edizione di “Benevento”, il festival storico che da oltre quarant’anni rappresenta un punto di riferimento culturale per l’intero territorio campano.Organizzato dal Comune di Benevento e dalla Fondazione Benevento, finanziato dalla Regione Campania, l’edizionesi svolgerà dal 26 al 31, con una ricca programmazione di spettacoli.Ilscelto dal Direttore Artistico Renato Giordano per questa edizione è “Lingue Rinascenti”: un invito a riscoprire il valore della parola, dei linguaggi e delle espressioni artistiche che sanno rigenerarsi, adattarsi e parlare al presente pur conservando la propria radice profonda.

Potrebbe interessarti anche:

“Storia del Teatro e dello spettacolo a Messina" - quando la città aveva voglia di rinascita

Accade spesso che consultando i testi conservati in una biblioteca, si sfogli un volume che riserva una inaspettata sorpresa. E sì, perché una cosa è avere tra le mani un’edizione stampata come ne ...

Avellino in festa : il Carnevale 2025 anima la città con tradizione e spettacolo

Oggi, la città di Avellino ha accolto una delle manifestazioni più attese dell'anno: il Carnevale. Le strade del centro sono state animate da suoni, colori e maschere, trasformando il capoluogo ...

Al Genovesi va in scena il primo spettacolo in concorso al Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno

Domenica 2 febbraio 2025, alle ore 19.00, al Teatro Genovesi a Salerno va in scena il primo spettacolo in concorso al Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno, ideato ed organizzato dalla ...

Città Spettacolo 2025, ufficializzato logo, date e tema: il 27 agosto c’è Stefano De Martino. Capitali della cultura, ??????Forlì e Cesena alleate: “Siamo città-sorelle”. Vinitaly 2025: date, espositori, biglietti e appuntamenti in città. “Conversazioni in città” la Società del Gotto ha ufficializzato il calendario degli eventi per l’an.... Perugia, Capodanno in piazza con tanta musica e senza "botti". Prolungato l'orario del minimetrò. Natale Vico Equense: ufficializzato il programma degli eventi. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di sienanews.it:) Sboccia l’estate 2025, partito il cowntdown per la stagione teatrale. Bocciarelli: “Grandi spettacoli con la città protagonista” - Spazio al cinema, in collaborazione con Terre di Siena Film Festival, lunedì 21 luglio in Piazza del Campo la proiezione del film di Bernardo Bertolucci “Io ballo da ...

(Come si legge su ntr24.tv:) ‘Città Spettacolo Risvegli’, il 18 marzo al via la prevendita. Ancora disponibili anche i biglietti per la Colombari e Silvio Orlando - Sono disponibili gli ultimi biglietti per i due appuntamenti di chiusura della Stagione 2024-2025 di Città Spettacolo Teatro, presso i punti vendita I-Ticket e la biglietteria “All Net Service”.

(Lo segnala ntr24.tv:) ‘Benevento Città Spettacolo’ punta a Stefano De Martino e al suo spettacolo ‘Meglio stasera’ - Secondo indiscrezioni, infatti, il noto conduttore di ‘Affari tuoi’ potrebbe essere uno dei nomi di punta della prossima edizione di ‘Benevento Città Spettacolo’. Sarebbe già chiuso l ...