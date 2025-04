Collect IT è in arrivo il primo card show italiano ecco data ora ed informazioni

Collect IT, il primo card show italiano interamente dedicato a questo universo e organizzato da cardsGuru, il riferimento in Italia quando si tratta di carte sportive.Sarà un evento imperdibile per ogni collezionista, con carte di tutti i tipi e per tutti i gusti: dalle ambitissime sportive di Topps alle iconiche Pokémon, fino ai grandi classici come Magic: The Gathering. Senza dimenticare le serie più amate, a cominciare da One Piece, Yu-Gi-Oh! e Lorcana. L’appuntamento è fissato per sabato 3 maggio 2025 al Superstudio Più di Milano, in Via Tortona 27, dalle 10. Game-experience.it - Collect IT, è in arrivo il primo card show italiano, ecco data, ora ed informazioni Leggi su Game-experience.it Il collezionismo è più vivo che mai. Secondo il report annuale della società di ricerche Circana, la passione per le carte collezionabili sta conquistando sempre più italiani, con un boom di vendite pari al +23% solo nel 2024. Un trend in costante ascesa, che trova la sua celebrazione inIT, ilinteramente dedicato a questo universo e organizzato dasGuru, il riferimento in Italia quando si tratta di carte sportive.Sarà un evento imperdibile per ogni collezionista, con carte di tutti i tipi e per tutti i gusti: dalle ambitissime sportive di Topps alle iconiche Pokémon, fino ai grandi classici come Magic: The Gathering. Senza dimenticare le serie più amate, a cominciare da One Piece, Yu-Gi-Oh! e Lorcana. L’appuntamento è fissato per sabato 3 maggio 2025 al Superstudio Più di Milano, in Via Tortona 27, dalle 10.

Potrebbe interessarti anche:

Masterchef - in arrivo Stasera la temuta prova di pasticceria

Stasera arriva l'incubo di tutti o quasi gli aspiranti cuochi di Masterchef Italia. Superata la metà stasera sarà il momento in cui Iginio Massari si affaccerà con la prova di pasticceria. Cosa ...

“8 Minuti” - Il Nuovo Singolo di Zak in Arrivo Domani 24 Gennaio 2025

Esce domani venerdì 24 gennaio 2025 in radio, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores “8 Minuti” per Indiebox Music, il nuovo singolo di Zak. “8 Minuti” di Zak disponibile dal ...

Tante assenze tra i rossoneri - Walker in arrivo. Conceição : : "Basta divisioni il club ci perde»

Il “patto“ con la squadra radunata ieri in mezzo al campo, l’appello ai tifosi, l’invito a concentrarsi, tutti, solo sul campo. Mettendo da parte mugugni e polemiche. Quella di stasera per Sergio ...

Ecco Collect IT, l'evento per tutti gli appassionati di collezionismo. Collect IT 2024, a Milano il primo Card Show in Italia. Genoa attivissimo con i propri tifosi: ecco la proposta "FIFA Collect". Fanatics Collectibles nella primavera del 2025 aprirà il suo primo flagship store globale, situato nell'iconica Regent Street a Londra. “Collect It” da Superstudio Più. Collect IT 2024, pienone al Superstudio Più. Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto msn.com:) Collect IT, è in arrivo il primo card show italiano, ecco data, ora ed informazioni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

(Lo segnala tg24.sky.it:) Ecco Collect IT, primo card show italiano - L’appuntamento è fissato per sabato 3 maggio al Superstudio Più di Milano ...