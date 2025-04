Lapresse.it - Bankitalia, Panetta: “Rating Italia al rialzo non sorprende e può migliorare”

“Non sono sorpreso, me lo aspettavo che ilfosse visto al. Le condizioni dell’economiana sono cambiate. È cambiato il modo di condurre i conti pubblici. Ma ilpotrebbe ancora, nonostante gli scenari internazionali. Non mettiamo limiti alla provvidenza“. Lo ha detto il governatore di Banca d’, Fabio, dialogando con il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, e 10 studenti durante l’anteprima del Festival dell’economia di Trento, in programma dal 22 al 25 maggio. Il governatore ha fatto riferimento al fatto che l’agenzia diS&P ieri ha rialzato ildell’portandolo da Bbb a Bbb+ con outlook stabile.