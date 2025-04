E’ Morto Graziano Mesina storia del bandito sardo diventato boss e simbolo di un epoca

epoca delle sue imprese erano ragazzini. Dalla notte dei tempi torna il suo volto segnato di un tempo in molte foto in bianco e nero. Graziano Mesina oggi fa quasi tristezza. Comincia bandito, finisce boss. Ma in fondo il bandito è tale, bandito buono o bandito sociale secondo la mitologia che appartiene a tutte le latitudini e a tutti i tempi, anche quando perde l’autenticità delle sue radici popolari e nelle cronache giudiziarie acquista il volto scontato dei furfanti ordinari.Nato a Orgosolo nel 1942, aveva iniziato la sua ‘carriera’ da adolescente, con il primo arresto a 14 anni. Nel 2004 aveva ottenuto la grazia dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi poi revocata dopo una nuova condanna a 30 anni. Panorama.it - E’ Morto Graziano Mesina, storia del bandito sardo diventato boss e simbolo di un epoca Leggi su Panorama.it La notizia della sua morte sblocca una serie di ricordi in molti boomer che all’delle sue imprese erano ragazzini. Dalla notte dei tempi torna il suo volto segnato di un tempo in molte foto in bianco e nero.oggi fa quasi tristezza. Comincia, finisce. Ma in fondo ilè tale,buono osociale secondo la mitologia che appartiene a tutte le latitudini e a tutti i tempi, anche quando perde l’autenticità delle sue radici popolari e nelle cronache giudiziarie acquista il volto scontato dei furfanti ordinari.Nato a Orgosolo nel 1942, aveva iniziato la sua ‘carriera’ da adolescente, con il primo arresto a 14 anni. Nel 2004 aveva ottenuto la grazia dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi poi revocata dopo una nuova condanna a 30 anni.

