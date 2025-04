Dazi la AmCham Italy in missione imprenditoriale a New York Positivo il vertice tra Meloni e Trump

Meloni a Washington e all'indomani della reciproca moratoria di 90 giorni sull'entrata in vigore dei Dazi annunciata dal Presidente Donald Trump e dalla Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen, la American Chamber of Commerce in Italy guida una missione imprenditoriale a New York mirata a rafforzare il legame tra le aziende italiane e il tessuto economico statunitense.Nel corso di una intensa tre giorni, i rappresentanti delle aziende insieme al Managing Director di AmCham Italy Simone Crolla hanno potuto verificare la solidità dei legami commerciali tra i due paesi ed esplorare possibili opportunità in un mercato strategico per l'internazionalizzazione delle imprese e la valorizzazione del Made in Italy come simbolo di innovazione e affidabilità.

