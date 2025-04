Phisikk du role – Terzo mandato e sentenza della Corte Oltre il velo leguleio

Corte Costituzionale con l’impeccabile sentenza del 9 aprile ha messo una pietra tombale sul tormentone del Terzo mandato dei presidenti di regione e, sulla scia, anche dei sindaci, stroncando la fragile trama leguleia che la legge regionale campana aveva allestito per aggirare la norma nazionale.Esito, dunque, coerente in punto di diritto, che serve anche a riflettere sullo stato dell’arte del rapporto tra rappresentanza e popolo sovrano.Al netto dell’articolato impianto giuridico della sentenza, la suprema magistratura esprime considerazioni agevolmente interpretabili da ogni cittadino che abbia voglia di volgere lo sguardo ai processi democratici nel nostro paese.In sostanza ciò che caratterizza oggi l’esperienza del presidente delle giunte regionali italiane è l’investitura elettorale di tipo plebiscitario che corrisponde al drastico ridimensionamento di ruolo delle assemblee elettive parallelo al rafforzamento del monocrate al potere. Formiche.net - Phisikk du role – Terzo mandato e sentenza della Corte. Oltre il velo leguleio Leggi su Formiche.net LaCostituzionale con l’impeccabiledel 9 aprile ha messo una pietra tombale sul tormentone deldei presidenti di regione e, sulla scia, anche dei sindaci, stroncando la fragile trama leguleia che la legge regionale campana aveva allestito per aggirare la norma nazionale.Esito, dunque, coerente in punto di diritto, che serve anche a riflettere sullo stato dell’arte del rapporto tra rappresentanza e popolo sovrano.Al netto dell’articolato impianto giuridico, la suprema magistratura esprime considerazioni agevolmente interpretabili da ogni cittadino che abbia voglia di volgere lo sguardo ai processi democratici nel nostro paese.In sostanza ciò che caratterizza oggi l’esperienza del presidente delle giunte regionali italiane è l’investitura elettorale di tipo plebiscitario che corrisponde al drastico ridimensionamento di ruolo delle assemblee elettive parallelo al rafforzamento del monocrate al potere.

Potrebbe interessarti anche:

Terzo mandato - De Luca ironico : “Ora spazio a politica di alto valore”. Manfredi : “Decisione Consulta va rispettata”

De Luca dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale che ha bocciato il terzo mandato: "Noi pensiamo a lavorare". E pubblica l'elenco dei cantieri da aprire.Continua a leggere

Consulta boccia la legge della Campania - niente terzo mandato per De Luca

Bocciata la legge della Regione Campania che consente al presidente della Giunta regionale uscente che ha gia' svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un terzo è incostituzionale. Dopo una ...

De Luca non potrà candidarsi per il terzo mandato : la decisione

È incostituzionale la legge della Regione Campania che consente al presidente della giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un terzo. Lo ha stabilito la ...

Phisikk du role – Una Schengen anche per la politica. Phisikk du role – L’omicidio del ministro albanese, un giallo antico nella Bari del ventennio. Phisikk du role – Vespa, porta a porta di attualità e storia. Phisikk du role – Tra Tortora e Dreyfus, il caso Becciu e l’ombra di una predestinazione. Phisikk du role – E quindi uscimmo a riveder le 5 stelle, che più non furon tali. Phisikk du role – Sarebbe un vero peccato sprecare Fitto. Ne parlano su altre fonti