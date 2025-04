Diga Macchioni via libera definitivo | ottenuto il certificato di collaudo finale

certificato di collaudo, con i relativi allegati, alla Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche.E’ il passaggio finale dell’iter che ha certificato la capacità della Diga sul torrente Macchioni nel Comune di Castel Baronia di poter operare a pieno regime e al massimo della sua portata. Quindi in tutta la sua potenzialità. A Roma si sono recati il presidente del Consorzio di Bonifica dell’Ufita, Francesco Vigorita, il direttore, Antonio Maria Grasso e il responsabile della Diga, Elziario Grasso. Il Consorzio di Bonifica dell’Ufita è concessionario della derivazione d’acqua e gestore della Diga. Anteprima24.it - Diga Macchioni, via libera definitivo: ottenuto il certificato di collaudo finale Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiEvento di rilevanza storica per la nostra Provincia quello che ha avuto il suo compimento nella giornata di venerdì 4 aprile 2025 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Roma, allorquando è stato consegnato formalmente una copia deldi, con i relativi allegati, alla Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche.E’ il passaggiodell’iter che hala capacità dellasul torrentenel Comune di Castel Baronia di poter operare a pieno regime e al massimo della sua portata. Quindi in tutta la sua potenzialità. A Roma si sono recati il presidente del Consorzio di Bonifica dell’Ufita, Francesco Vigorita, il direttore, Antonio Maria Grasso e il responsabile della, Elziario Grasso. Il Consorzio di Bonifica dell’Ufita è concessionario della derivazione d’acqua e gestore della

Consorzio di Bonifica dell'Ufita: collaudata la diga Macchioni.

