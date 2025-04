Milano colpita al supermercato dall’ex con un cacciavite nell’occhio | grave donna di 43 anni

Milano – L'aggressione tra gli scaffali della Conad di Corvetto, tra corso Lodi e via Polesine. Il colpo con un cacciavite, poco sopra l'occhio sinistro. Il sangue, le urla e l'intervento di un addetto alla sicurezza. La vittima del raid è una donna italiana di 43 anni, che è stata trasportata dai sanitari di Areu in gravi condizioni al Policlinico: è sempre rimasta cosciente durante le operazioni di soccorso. A ferirla è stato l'ex convivente tunisino di 54 anni, che è stato subito bloccato da una pattuglia della polizia locale: l'uomo è stato accompagnato all'ufficio arresti e fermi di via Custodi per valutare quali provvedimenti giudiziari adottare nei suoi confronti, d'intesa con il pm di turno. Al supermercato Stando alle prime informazioni, il blitz a mano armata è avvenuto poco dopo le 10 di oggi sabato 12 aprile nel punto vendita Conad che si trova in una sorta di galleria interna tra i palazzi vicino a piazzale Corvetto: la donna, che era in compagnia di un'amica, è stata aggredita all'improvviso dall'ex, che verosimilmente l'aveva seguita; il colpo col cacciavite l'ha presa in piena faccia, aprendo uno squarcio che ha provocato alla quarantatreenne una copiosa perdita di sangue. Ilgiorno.it - Milano, colpita al supermercato dall’ex con un cacciavite nell’occhio: grave donna di 43 anni Leggi su Ilgiorno.it – L'aggressione tra gli scaffali della Conad di Corvetto, tra corso Lodi e via Polesine. Il colpo con un, poco sopra l'occhio sinistro. Il sangue, le urla e l'intervento di un addetto alla sicurezza. La vittima del raid è unaitaliana di 43, che è stata trasportata dai sanitari di Areu in gravi condizioni al Policlinico: è sempre rimasta cosciente durante le operazioni di soccorso. A ferirla è stato l'ex convivente tunisino di 54, che è stato subito bloccato da una pattuglia della polizia locale: l'uomo è stato accompagnato all'ufficio arresti e fermi di via Custodi per valutare quali provvedimenti giudiziari adottare nei suoi confronti, d'intesa con il pm di turno. AlStando alle prime informazioni, il blitz a mano armata è avvenuto poco dopo le 10 di oggi sabato 12 aprile nel punto vendita Conad che si trova in una sorta di galleria interna tra i palazzi vicino a piazzale Corvetto: la, che era in compagnia di un'amica, è stata aggredita all'improvviso dall'ex, che verosimilmente l'aveva seguita; il colpo coll'ha presa in piena faccia, aprendo uno squarcio che ha provocato alla quarantatreenne una copiosa perdita di sangue.

Potrebbe interessarti anche:

Ragazzo 21enne accoltellato a Milano : indagini in corso

Durante la notte un 21enne è stato accoltellato a Milano nel quartiere di Quarto Cagnino. Il giovane è stato portato in ambulanza al pronto soccorso San Carlo.Continua a leggere

Alta Velocità tra Milano e Parigi : al via la vendita dei biglietti (da 29 euro)

Milano, 23 gennaio 2025 – Buone notizie per gli appassionati della ville lumière e per i francesi che vogliono scoprire i tesori della Lombardia: SNCF Voyageurs, ha reso noto che oggi giovedì 23 ...

LIVE Anadolu Efes-Milano 56-31 - Eurolega basket 2025 in DIRETTA : primo tempo dominato dai turchi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-AS MONACO DALLE 20.30 FINISCE IL SECONDO QUARTO! Finora è un dominio dell’Efes, che è in vantaggio di 25 punti ...

Milano, colpita al supermercato dall’ex con un cacciavite nell’occhio: grave donna di 43 anni. Con un cacciavite ferisce gravemente la ex convivente a Milano. Come sta la donna accoltellata dal marito in un parcheggio a Seriate: l'uomo resta in carcere. Ruba cibo al supermercato: arrestato dai Carabinieri. Daniela accoltellata 14 volte dal marito nel parcheggio di un supermercato, i testimoni: «Gli lanciavamo dei s. Giussano, 24enne accoltellata in un parcheggio: fermato l’ex compagno già a processo per stalking. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di ilgiorno.it si apprende che:) Milano, colpita al supermercato dall’ex con un cacciavite nell’occhio: grave donna di 43 anni - Raid tra gli scaffali della Conad di Corvetto, l’intervento di un vigilante evita il peggio. L’aggressore, 54enne tunisino, bloccato e preso in custodia dalla polizia locale ...

(A darne comunicazione è gaeta.it:) Aggressione a Milano: donna colpita con un cacciavite mentre era al supermercato - Una donna di 43 anni è stata aggredita con un cacciavite dal suo ex convivente in un supermercato a Milano; l'aggressore è stato arrestato e la vittima versa in gravi condizioni.

(Come riportato da gaeta.it:) Aggressione con cacciavite a Milano: ferita una donna in un supermercato - Una donna di 43 anni è stata aggredita con un cacciavite in un supermercato di Milano; l'aggressore, un tunisino di 54 anni, è stato arrestato mentre la vittima versa in gravi condizioni.