Sono già partiti i rumor su Nintendo Switch 3 | la console utilizzerà una GPU Intel?

Nintendo Switch 2 non sia ancora arrivata sugli scaffali, il mondo tech sta già guardando avanti, soffermandosi su Nintendo Switch 3. Un’indiscrezione emersa in ambito finanziario ha acceso l’immaginazione di fan e analisti, suggerendo che Intel potrebbe essere coinvolta nello sviluppo della prossima generazione di console Nintendo. La notizia, per quanto ancora non confermata, ha ovviamente alimentato la corsa alle speculazioni, aprendo discussioni su una potenziale rivoluzione tecnica.A sollevare il polverone è stato John Vinh (grazie a Polygon), analista senior di KeyBanc Capital Markets, che durante una discussione sui titoli azionari ha lanciato una vera e propria bomba: secondo lui, Intel si sarebbe assicurata la fornitura della GPU per la “Nintendo Switch 3”, basata sul processo produttivo 18A. Game-experience.it - Sono già partiti i rumor su Nintendo Switch 3: la console utilizzerà una GPU Intel? Leggi su Game-experience.it Nonostante2 non sia ancora arrivata sugli scaffali, il mondo tech sta già guardando avanti, soffermandosi su3. Un’indiscrezione emersa in ambito finanziario ha acceso l’immaginazione di fan e analisti, suggerendo chepotrebbe essere coinvolta nello sviluppo della prossima generazione di. La notizia, per quanto ancora non confermata, ha ovviamente alimentato la corsa alle speculazioni, aprendo discussioni su una potenziale rivoluzione tecnica.A sollevare il polverone è stato John Vinh (grazie a Polygon), analista senior di KeyBanc Capital Markets, che durante una discussione sui titoli azionari ha lanciato una vera e propria bomba: secondo lui,si sarebbe assicurata la fornitura della GPU per la “3”, basata sul processo produttivo 18A.

