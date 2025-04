La Dc non ritorna ma neanche il partito di centro che guarda a sinistra L’opinione di Merlo

partito di centro che guarda a sinistra". Un concetto che, al di là di chi l'ha realmente pronunciato, riassumeva con rara efficacia quello che doveva essere e rappresentare un "partito di cattolici" nella società del secondo dopoguerra.Ora, com'è evidente anche ai sassi, la Dc è consegnata agli archivi storici, non esiste neanche in lontananza un "partito di centro che guarda a sinistra" e, in ultima analisi, la cittadella politica italiana – ma questo è addirittura scontato ricordarlo – è radicalmente diversa rispetto alla stagione in cui fu coniato quello slogan.Certo, dopo aver sentito che il partito personale di Matteo Renzi si auto definisce "partito di centro che guarda a sinistra", c'è il rischio che venga anche e purtroppo ridicolizzato definitivamente quella riflessione risalente alla fine degli anni '40 dello scorso millennio.

