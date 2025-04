Campania nascono i comitati Zinzi presidente | già 55 quelli costituiti

comitati "Zinzi presidente della Campania" costituiti nei giorni scorsi in tutta la regione. A renderlo noto è Luigi Barone, responsabile regionale Enti Locali della Lega e tra i promotori della candidatura di Gianpiero Zinzi, coordinatore del partito, alla presidenza della Regione Campania.

Lega : “Costituiti i primi 55 comitati ‘Zinzi Presidente della Campania'”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono stati costituiti nei giorni scorsi i primi 55 comitati ‘Zinzi presidente della Campania’, la prossima settimana contiamo di arrivare a 150. L’obiettivo finale ...

Regionali - parte la carica dei comitati per Zinzi Presidente : "Ne apriremo 500 in tutta la Campania"

È partito il conto alla rovescia verso le elezioni regionali in Campania e già si respira aria di grande fermento politico attorno alla figura di Gianpiero Zinzi, attuale coordinatore regionale ...

Zinzi (Lega) : “Bene Valditara per la Campania”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Sull’attivazione dei nuovi corsi tecnico-professionali, il modello 4+2, la Campania ha raggiunto un primato che dal prossimo anno farà registrare istituti poco più ...

