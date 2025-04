Qualiano Parole in Blu | un Autismo consapevole Grande partecipazione

Autismo con relatori e testionianze di notevole spessore.Grande partecipazione alla sesta edizione di Parole in Blu: un Autismo consapevole. Quest’anno, il tradizionale convegno che mira alla sensibilizzazione sul tale condizione umana è ritornato nella Sala consiliare di Qualiano, con una approccio completamente diverso.Con il tema Caro amico di scrivo, la sesta edizione ha goduto di un approccio modulare multidisciplinare che ha permesso di affrontare la tematica dai diversi aspetti.Dopo l’importantissima introduzione di Aniello Picascia, organizzatore dell’evento e rappresentante della Proloco Qualiano, mirata – tra l’altro – a ringraziare tutti gli intervenuti e coloro che si sono adoperati per la sesta edizione del convegno, è stata la volta dei saluti Istituzionali del Sindaco De Leonardis, che nel suo intervento ha chiarito che la città di Qualiano ha una spiccata sensibilità al problema e sul suo territorio ospita un centro riabilitativo dell’ASL Napoli 2 Nord. Puntomagazine.it - Qualiano, Parole in Blu: un Autismo consapevole. Grande partecipazione Leggi su Puntomagazine.it Nell’ambito del convegno affrontati in un contesto modulare tutti i gli aspetti dell’con relatori e testionianze di notevole spessore.alla sesta edizione diin Blu: un. Quest’anno, il tradizionale convegno che mira alla sensibilizzazione sul tale condizione umana è ritornato nella Sala consiliare di, con una approccio completamente diverso.Con il tema Caro amico di scrivo, la sesta edizione ha goduto di un approccio modulare multidisciplinare che ha permesso di affrontare la tematica dai diversi aspetti.Dopo l’importantissima introduzione di Aniello Picascia, organizzatore dell’evento e rappresentante della Proloco, mirata – tra l’altro – a ringraziare tutti gli intervenuti e coloro che si sono adoperati per la sesta edizione del convegno, è stata la volta dei saluti Istituzionali del Sindaco De Leonardis, che nel suo intervento ha chiarito che la città diha una spiccata sensibilità al problema e sul suo territorio ospita un centro riabilitativo dell’ASL Napoli 2 Nord.

