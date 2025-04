Che spavento per Alonso | il volante si stacca dalla monoposto nelle prove libere del Gp in Bahrain

Momenti di grande paura per Fernando Alonso. Durante il secondo turno di prove libere di Formula 1 in vista del Gp del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale, il volante dello spagnolo si è staccato, rimanendogli per un qualche secondo in mano. Alonso ha provato subito a rimetterlo a posto, riuscendo comunque a curvare e tornare in pista. Un incidente di percorso davvero particolare per il pilota dell'Aston Martin che, in un momento così delicato, è riuscito a rimanere lucido rimettendo rapidamente il volante nella sua sede dopo aver contattato via radio il suo team. Per sua fortuna, il problema si è verificato in prossimità di una curva del circuito di Sakhir, quindi la velocità a cui stava andando la monoposto del due volte campione del mondo non era elevata. La scuderia ha già annunciato che sta investigando per capire cosa sia andato storto, soprattutto in vista delle qualifiche.

