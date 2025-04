Omicidio Bellocco Beretta alla moglie | “Hanno detto che fanno una strage non posso restare dentro Devo collaborare”

detto che fanno una strage": è quanto avrebbe detto Andrea Beretta, ex capo ultrà dell'Inter, alla moglie durante un colloquio in carcere avvenuto nel 2024 quando le ha comunicato la sua decisione di collaborare con la giustizia. Leggi su Fanpage.it "Hannocheuna": è quanto avrebbeAndrea, ex capo ultrà dell'Inter,durante un colloquio in carcere avvenuto nel 2024 quando le ha comunicato la sua decisione di collaborare con la giustizia.

Potrebbe interessarti anche:

Sara Campanella - la madre del killer : «L'ho aiutato - voleva morire. Al telefono del delitto non mi ha detto nulla»

«Lunedì pomeriggio mi ha chiamato mio figlio, disperato, dicendo che voleva salutarmi perchè si stava per uccidere. Io sono rimasta sconvolta e gli ho chiesto il perchè,...

“Cosa ha detto quando ha capito”. Papa Francesco per due volte vicino alla morte : parla il medico

Dopo un mese e mezzo vissuto sul filo del rasoio, Papa Francesco è stato dimesso dall’Ospedale Gemelli. Una notizia che segna finalmente un momento di sollievo dopo settimane di ansia, speculazioni ...

Donazione degli organi : in Irpinia 67mila persone hanno detto sì

Tempo di lettura: 2 minutiL’11 aprile in occasione della Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti, l’ASL di Avellino si illumina di rosso. L’Azienda Sanitaria Locale, ...

Omicidio Bellocco, Beretta alla moglie: "Hanno detto che fanno una strage, non posso restare dentro. Devo collaborare". Antonio Ingroia, da pm antimafia a legale della moglie di Bellocco: “Resto un simbolo anti-criminalità organizzata”. Omicidio Bellocco, a sparare per primo è stato il rampollo della ‘ndrangheta. La moglie di Beretta vuole dissociarsi dal marito e le altre notizie esclusive sui rapporti tra le curve di Inter e Milan e la Calabria. Cosa si sta muovendo nella criminalità?. Ultras e ‘Ndrangheta a San Siro, Ingroia difende i Bellocco e dice no allo sconto di pena per Beretta: «E’ omicidio aggravato». A Totò Bellocco «150mila euro dalla Champions». I racconti di Beretta ai pm: «Doveva andare in comunità, poi c'è stato l'omicidio». Antonio Bellocco ucciso da Andrea Beretta con 21 coltellate, di cui 11 letali: i risultati dell'autopsia. Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da fanpage.it:) Omicidio Bellocco, Beretta alla moglie: “Hanno detto che fanno una strage, non posso restare dentro. Devo collaborare” - "Hanno detto che fanno una strage": è quanto avrebbe detto Andrea Beretta, ex capo ultrà dell'Inter, alla moglie durante un colloquio in carcere ...

(Ne dà notizia tuttojuve.com:) Caso Ultras, Beretta dal carcere: "Non uscirò mai da qui, piuttosto muoio. Hanno detto che faranno una strage" - Andrea Beretta, ex leader degli ultras dell'Inter, è detenuto per l'omicidio di Antonio Bellocco e da ieri accusato, per sua ammissione, di aver ordinato l'assassinio ...

(Stando a quanto scrive msn.com:) Le parole di Beretta alla moglie: "Fanno una strage, non posso restare dentro: devo collaborare" - "Fanno una strage, tu mi devi ascoltare, non posso restare dentro". Così Andrea Beretta ha motivato alla moglie in un colloquio in carcere nell'ottobre 2024 la decisione di collaborare con i pubblici ...