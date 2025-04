Oddio ma cosa fa? The Couple choc a tavola | Antonino sconvolto E anche chi guarda la diretta

Couple – Una Vittoria per Due. I primi giorni sono trascorsi tutto sommato serenamente, ma le prime tensioni iniziano già a farsi sentire, anche se per ora restano sotto traccia. Tra i malumori emersi, c’è quello di Lauda Maddaloni, che si è lamentata con Brigitta Boccoli dei rumori notturni provenienti dalla stanza di Jasmine e Pierangelo: “Non riesco a dormire, fanno troppo baccano”, avrebbe confidato.anche a tavola non mancano le differenze. Durante la cena di ieri – una serata speciale in cui è stata servita la pizza – Antonino Spinalbese è rimasto letteralmente sconvolto da una scena inaspettata. Girandosi verso il fondo del tavolo, ha notato Pierangelo intento a. condire la pizza con la maionese. Leggi su Caffeinamagazine.it Si avvia alla conclusione la prima settimana di convivenza per le otto coppie protagoniste di The– Una Vittoria per Due. I primi giorni sono trascorsi tutto sommato serenamente, ma le prime tensioni iniziano già a farsi sentire,se per ora restano sotto traccia. Tra i malumori emersi, c’è quello di Lauda Maddaloni, che si è lamentata con Brigitta Boccoli dei rumori notturni provenienti dalla stanza di Jasmine e Pierangelo: “Non riesco a dormire, fanno troppo baccano”, avrebbe confidato.non mancano le differenze. Durante la cena di ieri – una serata speciale in cui è stata servita la pizza –Spinalbese è rimasto letteralmenteda una scena inaspettata. Girandosi verso il fondo del tavolo, ha notato Pierangelo intento a. condire la pizza con la maionese.

Potrebbe interessarti anche:

The Couple - spuntano 3 nuovi nomi per il reality di Ilary Blasi (e c’è anche Jasmine Carrisi)

Spuntano 3 nuovi nomi per The Couple e tra loro ci sarebbe anche Jasmine Carrisi! L'articolo The Couple, spuntano 3 nuovi nomi per il reality di Ilary Blasi (e c’è anche Jasmine Carrisi) proviene da ...

The Couple - i concorrenti contattati : c’è anche una coppia di Uomini e Donne

Fra meno di un mese Ilary Blasi tornerà su Canale 5 con The Couple, il reality che seguirà la formula del Gran Hermano Duo spagnolo. La trasmissione andrà in onda dal 7 aprile e si svolgerà ...

The Couple - nel cast anche l’ex di Belen Rodriguez - la figlia di Al Bano e due sorelle

Canale 5 si prepara a lanciare un nuovo show destinato a catturare l’attenzione del pubblico: The Couple – Una vittoria per due. Condotto da Ilary Blasi, il reality game vedrà otto coppie sfidarsi ...

L'UE dice no all'odio online: nuovo Codice di Condotta per le piattaforme digitali. Oddio, ma che gli è successo a Piotta?. Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori - OSCAD. La destra cancella il riarmo dalla sua mozione e galleggia. The Voice Senior, Arisa sconvolta dal concorrente: "Oddio sei tu" | .it. Hate speech, la normativa in Europa e Usa sull’odio online. Ne parlano su altre fonti