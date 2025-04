Juve Lecce Tudor ha già scelto | ecco i tre difensori che agiranno davanti a Di Gregorio Ultimissime

JuventusNews24Juve Lecce, Tudor ha già scelto: ecco i difensori che comporranno la difesa a tre. Chi giocherà dal primo minuto nel match dello StadiumLa Juventus di Tudor torna in campo questa sera, all’Allianz Stadium, contro il Lecce di Giampaolo. Il tecnico bianconero confermerà la difesa a tre ed ha già scelto i titolari che difenderanno la porta di Di Gregoriodavanti al portiere ci saranno ancora Kalulu, Kelly e Renato Veiga. Saranno loro i titolari nella difesa a tre di questa sera contro la formazione pugliese.LE PROBABILI FORMAZIONI DI Juve LecceLeggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Juve Lecce, Tudor ha già scelto: ecco i tre difensori che agiranno davanti a Di Gregorio. Ultimissime Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24ha giàche comporranno la difesa a tre. Chi giocherà dal primo minuto nel match dello StadiumLantus ditorna in campo questa sera, all’Allianz Stadium, contro ildi Giampaolo. Il tecnico bianconero confermerà la difesa a tre ed ha giài titolari che difenderanno la porta di Dial portiere ci saranno ancora Kalulu, Kelly e Renato Veiga. Saranno loro i titolari nella difesa a tre di questa sera contro la formazione pugliese.LE PROBABILI FORMAZIONI DILeggi suntusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Roma vista Lecce - dubbio attacco per Ranieri : poi la Juventus di Tudor

Va bene il tema nuovo allenatore, così come i vari discorsi sui rinnovi dei pilastri della squadra ed un Solet nome caldo per la difesa del futuro, ma il vicino ingresso alla prossima settimana deve ...

Juventus - Tudor LIVE : "Qui ogni partita è come una finale - anche il Lecce"

Igor Tudor, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Lecce, in programma domani sera alle 20.45 all`Allianz...

Juve Lecce - Tudor annuncia : «Loro due sono fuori. Torneranno in gruppo la prossima settimana». Ufficiali le due assenze

di Redazione JuventusNews24Juve Lecce, Tudor annuncia: «Loro due sono fuori». Perin e Mbangula non saranno della partita domani sera Alla vigilia di Juve–Lecce, nella consueta conferenza stampa ...

Juventus, Tudor: "Ogni gara come una finale. Koop più pimpante, Thuram da valutare". Tudor: "Niente calcoli, è una battaglia: si mette il casco e si va". Tudor: "Niente calcoli, è una battaglia e si va". Tudor, diretta conferenza Juventus-Lecce: le dichiarazioni. Juventus-Lecce, le probabili scelte di Tudor e tutti i ballottaggi aperti. Conferenza stampa Tudor pre Juve Lecce: le sue dichiarazioni. Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto corrieredellosport.it:) Pagina 1 | Juve, Tudor: "Contro il Lecce come una guerra. Thuram? Lo valutiamo". Poi risponde a Capello - Le dichiarazioni dell'allenatore dei bianconeri alla vigilia della prossima sfida di campionato: "Mbangula e Perin saranno fuori", ecco cosa ha detto ...

(Lo segnala msn.com:) Juve, Tudor: "Contro il Lecce come una guerra. Thuram? Lo valutiamo". Poi risponde a Capello - Le dichiarazioni dell'allenatore dei bianconeri alla vigilia della prossima sfida di campionato: "Mbangula e Perin saranno fuori", ecco cosa ha detto ...

(Come riferisce msn.com:) Juventus-Lecce probabili formazioni: dal dubbio Thuram al ritorno di Cambiaso - 12 Aprile 2025 - 10:30 Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Lecce. Saverio Fattori La nuova Juventus di Tudor ha fatto quattro punti nelle prime due partite. Contro il Lecce serve una vittor ...