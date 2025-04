Corciano | 100 anni per Rosina Bellavita gli auguri del sindaco Pierotti

sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti ha fatto visita alla signora Rosina Bellavita, residente a Ellera di Corciano, per celebrare insieme a lei e alla sua famiglia l’importante traguardo dei 100 anni.A nome dell’intera amministrazione comunale, il primo cittadino ha voluto porgere i più. Perugiatoday.it - Corciano: 100 anni per Rosina Bellavita, gli auguri del sindaco Pierotti Leggi su Perugiatoday.it IldiLorenzoha fatto visita alla signora, residente a Ellera di, per celebrare insieme a lei e alla sua famiglia l’importante traguardo dei 100.A nome dell’intera amministrazione comunale, il primo cittadino ha voluto porgere i più.

Potrebbe interessarti anche:

"Mio figlio è tornato nonostante i divieti : temo per la mia vita" : il grido disperato di una madre a Corciano. Per il 30enne aguzzino si aprono le porte di Capanne

Era stato già graziato, nonostante violenze e minacce, dal magistrato che gli aveva evitato un veloce ma significativo periodo dietro le sbarre di un carcere. Per arginare le angherie che un 30enne ...

Marco Ciampi e il virtuosismo del pianoforte romantico a Corciano

Sabato 12 aprile, la Biblioteca comunale Rodari di Corciano ospiterà un evento musicale di grande fascino, con il pianista Marco Ciampi in un viaggio tra i meandri emozionali e virtuosi del ...

L’omicidio di Rosina in Cassazione. Il ricorso della figlia e del nipote

Omicidio di Rosina: fissata l’udienza in Cassazione. Il 24 aprile i giudici della suprema corte decideranno se confermare oppure no la sentenza della corte d’assise d’appello di Ancona del 10 luglio ...

Corciano: 100 anni per Rosina Bellavita, gli auguri del sindaco Pierotti. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce perugiatoday.it:) Corciano: 100 anni per Rosina Bellavita, gli auguri del sindaco Pierotti - Il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti ha fatto visita alla signora Rosina Bellavita, residente a Ellera di Corciano, per celebrare insieme a lei e alla sua famiglia l’importante traguardo dei 100 ...