Con l' elicottero sulla pista da sci | imprenditore parcheggia infila gli scarponi e inizia la discesa I carabinieri non credono ai loro occhi | multa di 2mila euro

imprenditore di 60 anni, che preso dalla voglia di farsi una sciata, è atterrato con il suo elicottero affianco alle piste sul. Ilgazzettino.it - Con l'elicottero sulla pista da sci: imprenditore parcheggia, infila gli scarponi e inizia la discesa. I carabinieri non credono ai loro occhi: multa di 2mila euro Leggi su Ilgazzettino.it MADONNA DI CAMPIGLIO (TRENTO) - Non ci ha pensato due volte, undi 60 anni, che preso dalla voglia di farsi una sciata, è atterrato con il suoaffianco alle piste sul.

Bresciano va a sciare con l'elicottero e atterra sulle piste di Madonna di Campiglio: "Non ho tanto tempo, così faccio prima". Dolomiti, parcheggia l'elicottero vicino alle piste e va a sciare: multa da 2mila euro per un imprenditore. Con l'elicottero sulla pista da sci: imprenditore parcheggia, infila gli scarponi e inizia la discesa. I carab. In elicottero sulle piste da sci di Madonna di Campiglio, imprenditore multato: «Avevo una gran voglia di scia. Follia sulle piste, parcheggia l'elicottero a 2.400 metri di quota e va a sciare come nulla fosse: 2.000 euro di multa per un 60enne. Madonna di Campiglio: imprenditore lombardo sorvola il Grostè in elicottero, poi atterra e scende dalle piste. «Avevo voglia di sciare dopo lavoro».

