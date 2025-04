Quotidiano.net - Chi era Graziano Mesina: le condanne, le spettacolari evasioni e il ruolo nella liberazione del piccolo Farouk

Roma, 12 aprile 2025 – Ventidue, di cui 10 riuscite, 24 anni di carcere da scontare per decine di reati, la grazia concessa dal presidente della Repubblica. Basterebbe mettere in fila questi numeri per comprendere quanto sia stata singolare la carriera criminale di, morto oggi a 24 ore dalla scarcerazione per motivi di salute. Per tutti era Grazianeddu, l'uomo dei sequestri di persona e delle. Ma anche il 'mediatore' che riportò in libertà' ilKassam. La storia di, il più famoso esponente del banditismo sardo del dopoguerra, termina oggi con la sua morte a Milano. Penultimo degli undici figli di un pastore, sei fratelli e cinque sorelle, nato ad Orgosolo,profonda Barbagia, il 4 aprile 1942, era noto anche come la 'primula rossa' della criminalità isolana.