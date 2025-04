Bambina di 11 anni abusata per strada da uomo a Mestre | fermato un 45enne per violenza sessuale

Mestre (VENEZIA) - Una Bambina di 11 anni è stata seguita nel tardo pomeriggio mentre stava tornando a casa da un uomo di 45 anni. E quell'uomo, all'altezza di una laterale. Ilgazzettino.it - Bambina di 11 anni abusata per strada da uomo a Mestre: fermato un 45enne per violenza sessuale Leggi su Ilgazzettino.it (VENEZIA) - Unadi 11è stata seguita nel tardo pomeriggio mentre stava tornando a casa da undi 45. E quell', all'altezza di una laterale.

