Ladri all’assalto dei vivai | Arrivano coi furgoni spariti 8 quintali di piante

vivaio e non mi sono accorto di nulla. Hanno portato via tre palme cycas revoluta – spiega -. Sono piante che pesano un quintale l’una”.Il secondo furto nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 aprile, in un’area espositiva sulla provinciale a Valbrembo. “Sono spariti cinque ulivi macrobonsai, anche questi pesano un quintale l’uno – racconta indicando il punto esatto -, valore complessivo attorno ai 4. Bergamonews.it - Ladri all’assalto dei vivai: “Arrivano coi furgoni, spariti 8 quintali di piante” Leggi su Bergamonews.it Paladina. Due furti in pochi giorni. “E pensare che in ventuno anni di attività non ne avevo mai subìto uno”. A parlare è Andrea Brioschi, titolare di Eden Officina Botanica, azienda specializzata nella progettazione, ambientazione e manutenzione di aree verdi private e aziendali a Paladina.Il primo furto lo ha subìto mercoledì 2 aprile. “Erano le 19.40, orario di chiusura. Io stavo lavorando dall’altra parte delo e non mi sono accorto di nulla. Hanno portato via tre palme cycas revoluta – spiega -. Sonoche pesano un quintale l’una”.Il secondo furto nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 aprile, in un’area espositiva sulla provinciale a Valbrembo. “Sonocinque ulivi macrobonsai, anche questi pesano un quintale l’uno – racconta indicando il punto esatto -, valore complessivo attorno ai 4.

