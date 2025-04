Nintendo continua a fari fan, stavolta con una strategia diche molti considerano fuori misura. Parliamo di Theofof the, uscito originariamente nel 2017 su Wii U e Nintendo Switch, e oggi riproposto in versione “potenziata” su Nintendo Switch 2. A otto anni dal lancio, chi vuole l’esperienza completa — gioco base + DLC — dovrà spendere 90. Una cifra che, per un titolo così datato, sta facendo storcere il naso a molti appassionati.Ma come si arriva a questi 90€? I conti sono semplici, ma rivelano una logica che non tutti condividono. Se si è un nuovo utente e si vuole comprareof thesu Switch 2, la versione base costerà 70€. A questa si aggiungono 20€ per il DLC ufficiale — che non è incluso — per un totale di 90€. In alternativa, se si possiede già il gioco su Switch 1 è possibile sfruttare la retrocompatibilità e pagare 10€ per la versione “enhanced”, che migliora grafica e performance.

Il prezzo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild fa discutere: costa 90 Euro con il DLC

