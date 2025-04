Fiorentina-Parma il pronostico | azzardo Under

Fiorentina e Parma, calcio d’inizio alle ore 15:00. I viola partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.70, mentre il pareggio e il successo dei brianzoli sono dati rispettivamente a 3.60 e 5.20.Come arrivano alla sfida Fiorentina e ParmaLa Fiorentina arriva dal fondamentale successo in terra slovena per 2-1 con il Celje, nell’andata dei quarti di finale di Conference League. Adesso, i viola non possono permettersi di perdere punti per strada. La squadra di Raffaele Palladino (ottava in classifica con 52 punti) va alla ricerca della quinta vittoria nelle ultime sei partite, nella speranza che le altre pretendenti per il quarto posto, che ad oggi dista cinque lunghezze, perdano punti per strada. Sololaroma.it - Fiorentina-Parma, il pronostico: azzardo Under Leggi su Sololaroma.it Dopo la tre giorni delle coppe europee con le gare d’andata dei quarti di finale, tornano protagonisti i campionati nazionali in questo weekend. Domani, domenica 11 aprile, ci aspettano cinque partite valide per il 32° turno di Serie A: all’Artemio Franchi andrà in scena la sfida tra, calcio d’inizio alle ore 15:00. I viola partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.70, mentre il pareggio e il successo dei brianzoli sono dati rispettivamente a 3.60 e 5.20.Come arrivano alla sfidaLaarriva dal fondamentale successo in terra slovena per 2-1 con il Celje, nell’andata dei quarti di finale di Conference League. Adesso, i viola non possono permettersi di perdere punti per strada. La squadra di Raffaele Palladino (ottava in classifica con 52 punti) va alla ricerca della quinta vittoria nelle ultime sei partite, nella speranza che le altre pretendenti per il quarto posto, che ad oggi dista cinque lunghezze, perdano punti per strada.

