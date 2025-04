Sony ha aumentato il prezzo di PlayStation Plus in diversi Paesi

Sony ha deciso di aumentare ancora una volta il prezzo di PlayStation Plus in numerosi Paesi, scatenando reazioni critiche da parte della community, in particolare in Sud America. Gli aumenti sono già effettivi o lo saranno a breve in nazioni come Brasile, Malesia, Cina, Singapore e Thailandia, oltre che in regioni dell'Oceania. Si tratta del secondo rincaro in meno di due anni, una decisione che per ovvi motivi sta facendo discutere.Secondo Sony (grazie ad Insider Gaming), la scelta è legata a generiche "condizioni di mercato globali", senza entrare nel merito dei motivi specifici o delle dinamiche locali. Tuttavia, analizzando i nuovi prezzi, emerge un chiaro tentativo di uniformare i costi internazionali a quelli statunitensi: ad esempio, il piano PlayStation Plus Extra da 12 mesi viene ora venduto in Brasile a circa 92,67 dollari (pari a R$546,90), avvicinandosi ai $99,99 americani.

