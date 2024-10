Tra Isola e Capodistria, un modellino del Rex indica il luogo dove venne affondato (Di lunedì 21 ottobre 2024) Isola-Capodistria - Lungo la bellissima ciclabile che mette in connessione Isola e Capodistria, in corrispondenza del posto dove l'8 settembrte del 1944 veniva colpito e affondato il transatlantico Rex, è stato posto un simpatico modellino, ancorchè rudimentale, della nave italiana dei record Triesteprima.it - Tra Isola e Capodistria, un modellino del Rex indica il luogo dove venne affondato Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)- Lungo la bellissima ciclabile che mette in connessione, in corrispondenza del postol'8 settembrte del 1944 veniva colpito eil transatlantico Rex, è stato posto un simpatico, ancorchè rudimentale, della nave italiana dei record

